نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب: زيادة السعة التخزينة والمساحة المزورعة من القمح الحل لتراجع الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الحل لتراجع سعر القمح بمصر خلال الفترة المقبلة زيادة السعات التخزينية للصوامع وزيادة المساحة المزروعة منه.

وكانت أسعار القمح ارتفعت هذا العام 40% نتيجة الزيادة في البورصات العالمية، ليصل متوسط سعر القمح حاليا بين 5200 و5300 جنيه مقابل 4900 جنيه و5 آلاف جنيه.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن سعر الأردب المستورد ارتفع هذا العام إلى 360 دولارا مقابل سعر يتراوح بين 210 دولارات و230 دولارا العام الماضي.

وذكر السلاموني أن التكلفة الإنشائية لصومعة واحدة قد تتراوح بين 60 و550 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السعة التخزينة العامل المحدد الأساسي في التكلفة الإنشائية.

وبحسب السلاموني، أنه من المستهدف زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 5 ملايين طن في مقابل سعات حاليا تقدر بنحو 3 ملايين طن من بينها 3 و4 صوامع تحت الإنشاء بسعة 250 ألف طن، منها صومعة بورسعيد التي وضع وزير التموين حجر اساسها مؤخرا بسعة 100 ألف طن.

وقال السلاموني، إنه لتنفيذ تلك التوسعات خلال الثلاثة سنوات المقبلة يتطلب ضخ استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

وبحسب بيان سابق الغرفة، فإن الغرفة تستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية الفترة المقبلة لزيادة السعة التخزينية للقمح.

ووفقا لقول السلاموني، فإن استهلاك مصر من القمح سنويا يصل إلى 15 مليون طن، وتزرع مصر 3.5 مليون طن وتستورد الكمية المتبيقة من الخارج.