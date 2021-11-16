رئيس شعبة الغلال: 5 آلاف جنيه زيادة في سعر طن الفول خلال شهر

كتبت_دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدي قفزت بالأسواق، بقيمة تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه للطن خلال شهر.

وأضاف لمصراوي، إلى أن أسعار الفول البلدي قفزت إلى بين 16 و17 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة، مقابل 11 و13 جنيها أكتوبر الماضي.

وأرجع الباشا ارتفاع الأسعار، إلى زيادة الطلب في ظل تراجع المعروض في الأسواق، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفول المستورد.

وقال إن سعر الفول المستورد يتراوح بين 10 جنيهاا و10.5جنيه بسوق الجملة مقابل 8 و9 جنيهات الشهر الماضي.

ويتراوح سعر طن الفول البلدي بين 16 و17 ألف جنيه بسوق الجملة، بحسب الباشا.

وتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة بالأسواق حتى موسم الحصاد الجديد للفول في شهر مايو المقبل.

وبحسب الباشا تستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا.

وتستورد مصر الفول من 3 دول رئيسية هما، أستراليا وكندا وإيطاليا.