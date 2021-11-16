الغرفة التجارية: 30% انخفاضًا في أسعار الخضروات نتيجة زيادة المعروض

كتبت - شيرين صلاح:

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية؛ انخفاض في أسعار الجملة والتجزئة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30% وفقًا لرصدها لحالة السوق خلال الأيام الحالية.

وقالت الشعبة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة زيادة المعروض في ظل أن الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.

وأضافت أن متابعة الشعبة للحركة التجارية بالسوق، تأتي طبقا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة متابعة كل شعبة لحالة السوق في قطاعها، ورفع تقرير يومي بآخر المستجدات.

وأشار تقرير الشعبة إلى أن الأسعار جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات:

سعر كيلو الطماطم:

جملة: من 2 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البصل:

جملة: من 2.5 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس:

جملة: من 5 إلى 6 جنيهات.

تجزئة: من 8 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء:

جملة: من 5 إلى 6 جنيهات.

تجزئة: من 7 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي:

جملة: من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان:

جملة: من 1.5 إلى 2 جنيه.

تجزئة: من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو الخيار:

جملة: 3 إلى 4 جنيهات.

تجزئة: من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية:

جملة: من 2 إلى 2.5 جنيه.

تجزئة: من 3 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو البسلة:

جملة: من 6 إلى 7 جنيهات.

تجزئة: من 9 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو القلقاس:

جملة: من 2.5 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 5 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البرتقال:

جملة: من 4 إلى 5 جنيهات.

تجزئة: من 6 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة:

جملة: من 4 إلى 6 جنيهات.

تجزئة: من 7 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الموز:

جملة: من 7 إلى 8 جنيهات.

تجزئة: من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو العنب:

جملة: من 5 إلى 8 جنيهات.

تجزئة: من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو التفاح المستورد:

جملة: من 15 إلى 25 جنيهًا.

تجزئة: من 30 إلى 35 جنيهًا.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق؛ من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأنواع المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعبة ترصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على آخر المستجدات، وأسبابها إن وجدت.

وتوقع النجيب انخفاضًا جديدًا في أسعار الخضروات مع الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بعد طرح المحصول الشتوي الذي يساهم في ضبط السوق.