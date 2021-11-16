رئيس غرفة صناعة الحبوب: 40% زيادة في سعر القمح هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح ارتفعت هذا العام 40% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الزيادة العالمية للقمح بالبورصات.

ويصل متوسط سعر طن القمح هذا العام إلى بين 5200 و5300 جنيه مقابل 4900 جنيه و5 آلاف جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع رئيس غرفة صناعة الحبوب عودة أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا هذا العام من ضمنها القمح إلى مستوياتها الطبيعية خلال 4 و5 أشهر مقبلة

وذكر رئيس الغرفة، أنه تحدث مع أصحاب المصانع والمضارب الفترة الماضية لتقليل هامش ربحهم من السلع التي يصنعونها لعدم حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار السلع على المواطنين.

وعن خطتة للدورة الجديدة بالانتخابات غرفة صناعة الحبوب قال حسنانين، إن الغرفة تستهدف زيادة الصادرات من الدقيق إلى 2 مليون طن مقابل نصف مليون طن.

كما تستهدف الغرفة إنشاء معارض دائمة في الدول الإفريقية، وخاصة كينيا لأنها ستفتح بابا لدول أخرى لإقامة المعارض بها.

كما نستهدف عمل عدد من الفروع الخاصة بالغرفة في الصعيد لمعرفة المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع هناك، وخاصة في وجود فروع في القاهرة والإسكندرية.