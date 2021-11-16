سويفل تستحوذ على شركة ViaPool للنقل الجماعي بأمريكا اللاتينية

كتب - علاء حجاج:

استحوذت شركة سويفل للنقل الذكي، على حصة حاكمة في شركة ViaPool للنقل الجماعي في أمريكا اللاتينية وفقًا لبيان صحفي نشرته بلومبرج.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة في البيان الصحفي، إلا أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، وفقًا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنها كانت خاصة، بحسب بلومبرج.

استحواذ سويفل على ViaPool هو الثاني لها منذ أن أعلنت عن خططها في يوليو للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة Queen’s Gambit Growth Capital، وقالت الشركة إن الصفقة من المتوقع أن تنتهي هذا الربع.

في أغسطس ، اشترت سويفل شركة Shotl ، وهي خدمة ركوب حسب الطلب مقرها أوروبا تستخدم الحافلات وتعمل أيضًا في البرازيل.

تقدم شركة ViaPool خدمة النقل للأفراد من خلال استخدام الميني فان والحافلات، هي مزيج بين مشاركة الركوب الخاصة وخدمات النقل العام.

تمتلك الشركة أكثر من 80 عميلا من قطاع الشركات بما في ذلك Unilever Plc و Bayer AG و Stellantis NV.

وقال يوسف سالم المدير المالي لشركة سويفل في البيان: "سنواصل متابعة المبادرات الاستراتيجية بسرعة لزيادة تعزيز قيمة المساهمين والاستفادة من أوجه التآزر في منصتنا العالمية".

شارك في تأسيس سويفل مصطفى قنديل ، المدير التنفيذي السابق لشركة Rocket Internet والذي كان يعمل مع كريم، المملوكة الآن لشركة Uber Technologies Inc.