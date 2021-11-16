مصر تبحث مع وكالة الطاقة وشركات أمريكية التعاون لإنجاح قمة المناخ المقبلة

وزير المالية: نستهدف تحقيق معدلات نمو بين 6 و7% في السنوات المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من المباحثات واللقاءات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية وقيادات المنظمات الدولية للطاقة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، عقد المهندس طارق الملا لقاءً مع الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث أشار الملا إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين مصر ووكالة الطاقة الدولية لإنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" العام المقبل.

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك بعد أن اختيار مصر رسميا لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر قمة هذا العام الذي عقد مؤخرا بمدينة جلاسكو باسكتلندا.

وجاء لقاء وزير البترول مع مدير وكالة الطاقة الذرية، في إطار حرص مصر على التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية كمنظمة دولية ذات ثقل عالمي وسبق لها التعاون في هذا المجال مع الدول المستضيفة للدورات السابقة من المؤتمر، وفقا لبيان وزارة البترول اليوم.

وأعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال اللقاء، عن حرصها على تعزيز التعاون مع مصر وتقديم كافة سبل الدعم، وأشار الى أنه ناقش مع المهندس طارق الملا عوامل النجاح اللازمة لتعزيز فرص نجاح مخرجات القمة المقبلة بشرم الشيخ COP27.

وأشار بيرول إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة رحبوا جميعا باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي بالغ الأهمية.

واتفق الملا وبيرول على إعداد مقترح لخطة عمل محددة للتعاون بين مصر ووكالة الطاقة الدولية في الترتيب لقمة "COP27"، ليتم مناقشتها خلال زيارة المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لمصر لحضور مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في القاهرة.

وأبدى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ترحيبه بالمشاركة كمتحدث رئيسي في الدورة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.

شركات أمريكية

كما عقد الملا اجتماعات مع عدد من رؤساء كبريات شركات البترول الأمريكية، شملت شركتي هاليبرتون وبيكرهيوز، لبحث أنشطتها الحالية في مصر وتعزيز التعاون مع قطاع البترول.

وأشار الملا إلى أنه ناقش خلال اجتماعه مع جو رايني، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للقسم الشرقي من العالم، خطط الشركة في الفترة القادمة في مجال زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، وإمكانية الاستفادة من إمكانات بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في دراسة وتحديد جميع الفرص المتاحة والمناطق الواعدة.

وذكر خلال اللقاء أن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في قطاع البترول جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى، مثل إكسون موبيل وشيفرون، وشجعتها على الدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر.

وأوضح الملا أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعودة لازدهار صناعة البترول العالمية.

وأكد جو رايني اهتمام شركته بالتوسع في أنشطتها في مصر واستمرار التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع أنشطتها، معرباً عن تطلعه للمشاركة في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.

وخلال لقائه مع لورينزو سيمونيلي رئيس شركة بيكر هيوز، بحث الملا أوجه التعاون بين قطاع البترول المصري والشركة العالمية، وتوسيع نطاق التعاون الحالي في مجال البترول والغاز ليشمل إمكانية التعاون في مجال تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، وسبل التعاون ودعم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 المقبل بشرم الشيخ.

كما استعرض الجانبان سبل الاستفادة من المقومات التي يتمتع بها قطاع البترول خاصة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية المهارات والتدريب في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.

وأكد سيمونيلي رغبة شركته في المساهمة وتقديم الدعم الكامل لإنجاح الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تحديد أولويات للمشروعات والتقنيات التي يمكن تنفيذها لخفض الانبعاثات، والتي تشمل تكنولوجيات لخفض انبعاثات غاز الميثان وتحسين كفاءة أنظمة غازات الشعلة، بالإضافة إلى مشروعات لاستخدام غاز الهيدروجين في توليد الطاقة.

وأعرب وفد شركة بيكرهيوز عن اعتزازهم بالانضمام إلى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في منتدى غاز شرق المتوسط.

وشارك في لقاءات ومباحثات الوزير بأبوظبي الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف.

جلسة وزارية متخصصة بأديبك لتحديد مسار العمل المناخي

شارك المهندس طارق الملا في فعاليات الجلسة الوزارية المغلقة لتحديد مسار العمل المناخي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26" إلى "COP27" بحضور وزراء وممثلين عن قطاع الطاقة من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.

وشهدت الجلسة مناقشة وجهات نظر الدول المختلفة لمستقبل الطاقة في ظل السعي نحو تنفيذ إجراءات للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والسياسات المقترحة من الدول من أجل مواصلة أجندة الاستدامة الخاصة بهم والتخطيط نحو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذى تستضيفه مصر العام المقبل.

وأوضح الملا أن العمل الجاد في هذا الإطار فيما يخص منظومة العمل البترولي المصري يسير بخطى متميزة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الدولة لشئون البيئة وحقق نتائج أعمال متقدمة وذلك ضمن منظومة الدولة التي تربط الأهداف البيئية برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاركة المصرية المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26"، وإعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً فوز دولتي مصر والإمارات باستضافة الدورتين الـ 27 و28 من المؤتمر، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم في عامي 2022 و2023 على التوالي.