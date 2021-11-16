أسعار الأرز تواصل الزيادة.. وألف جنيه ارتفاعاً في الطن خلال شهر

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الأرز، لمصراوي، إن أسعار الأرز الشعير والأبيض ارتفعت خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وارتفع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حاليا إلى بين 4900 جنيه و5 آلاف جنيه مقابل 3900 جنيه و4 آلاف جنيه منذ شهر، بزيادة قدرها ألف جنيه للطن، بحسب ما قاله رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لمصراوي.

كما ارتفع سعر طن الشعير عريض الحبة إلى بين 5 آلاف جنيه و5200 جنيه مقابل 4400 و4500 جنيه، بزيادة تتراوح بين 600 و700 جنيه للطن.

كما زاد سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى بين 7 آلاف جنيه و7500 جنيه حاليا مقابل 6 آلاف جنيه و6500 جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه.

وارتفع سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى بين 8 آلاف جنيه و8500 جنيه، مقابل بين 7 و8 آلاف جنيه بزيادة تتراوح بين 500 وألف جنيه، وفقا لقول شحاتة.

وأرجع المهندس محمد جعفر زيد، مدير شركة الفراعنة للمنطقة الصناعية بجمصة وأحد المتعاملين بسوق الأرز، ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض بالأسواق وتخزين الأرز على أمل المزيد من زيادة الأسعار.

وتوقع جعفر المزيد من الارتفاع لأسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.

وذكر جعفر أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذا العام.