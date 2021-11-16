وفد روسي يزور مصر لبحث التعاون المشترك مع شركات التكنولوجيا المصرية

كتب- علاء حجاج:

نظمت منظمة "اتصال" ورشة عمل مشتركة مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الاتصالات والتحول الرقمي بروسيا وبمشاركة كونستانتين نوسكوف وزير الاتصالات والإعلام الروسي السابق وعدد من الشركات العاملة في مجال الاتصالات والنظم المتكاملة والألياف الضوئية وبحث فرص الاستثمار المشتركة بين الجانبين المصري والروسي.

وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ووصلت إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2018، ومثلت مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا بالنسبة لروسيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

عقد اللقاء بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث أكد الجانب الروسي على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال عاصم وهبي، عضو مجلس إدارة اتصال والسكرتير العام لمنظمة اتصال إن دورًا أساسيًا من الأدوار التي تلعبها اتصال هو تنسيق التعاون وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك معنا اليوم وفد من الشركات المصرية ضم 25 شركة مصرية عاملة في نفس التخصصات التي يعمل فيها الوفد الروسي وتم بحث آفاق التعاون في مشروعات مشتركة.

ومن جانبه، قال محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال أنه يجب على الشركات المصرية الإطلاع على كافة التقنيات المحيطة وفي النهاية نقرر أيًا منها سيكون مناسبا للاستخدام حيث يستهدف التعاون نقل التكنولوجيا الروسية وتصميم منتجات جديدة وتسويق وتوزيع هذه المنتجات إذا كانت مناسبة للسوق المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية لتصدير منتجاتها للخارج ونقل الخبرات الروسية للأسواق المصرية.