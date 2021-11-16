وزيرة الصناعة: المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق أفريقيا

الملا يتفق مع بي بي على الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لرفع إنتاج

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل إقبال المستهلك الأفريقي عليها لجودتها وسعرها التنافسي، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع التكتلات الإفريقية مثل الكوميسا والاتفاقية القارية AF CFTA تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصرى للتواجد في هذه الأسواق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة داخل الجناح المصري المشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية والمقام بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجارى بمشاركة 24 دولة أفريقية.

ورافق الوزيرة خلال الجولة أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا ومحمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدى اليكتريك إلى جانب المستشار تجاري راجي عدلي رئيس المكتب التجارى المصري بجنوب افريقيا .

وقالت الوزيرة إن هذا المعرض مقام على مساحة 882 متر مربع ويقع بجوار جناح دولة جنوب أفريقيا ويتكون من 21 قسمًا متنوعًا، ويتضمن 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية وأهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطبية والملابس الجاهزة والأسمدة والجلود والسيارات ووسائل النقل والخدمات المصرفية.

ويشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أيضاً في المعرض من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، إلى جانب مشاركة فعالة من شركات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للصناعات الطبية والمجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.

واستمعت جامع خلال جولتها إلى تعليقات الشركات المشاركة بالمعرض، والتي أشادت بحسن التنظيم من قبل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهو ما ساهم في ظهور الجناح المصري بطريقة تليق باسم ومكانة مصر في محيطها الإقليمي، مؤكدين أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض والتوسع في اقامتها خاصة وأن المنتج المصري يلقي قبول كبير في عدد كبير من الدول الأفريقية.