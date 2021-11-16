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معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام

10:30 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام

معدل البطالة

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وارتفع بذلك معدل البطالة مقارنة بنفس الربع في العام الماضي والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي بعد أن سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان من الجهاز سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر ) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

وسجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

معدل البطالة المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البطالة فيروس كورونا

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