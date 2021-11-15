فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، فوز 12 مرشحًا بمجلس الإدارة لدورة 2021-2025.

وتتقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن 12 مرشحا فازوا بمجلس الإدارة الجديد بالانتخاب بالثلاثة فئات.

وأجريت اليوم الاثنين انتخابات على الفئتين المتوسطة والصغيرة والتي يصل عددهم إلى 13 مرشحا، بينما فاز 4 مرشيحين بقائمة الفئآت الكبيرة بالتزكية.

وفاز في قائمة المنشآت الكبيرة بالتزكية: شادي المنزلاوي ويسري قطب وبسيم سامي يوسف و رأفت الخناجري.

وفاز في قائمة المنشآت المتوسطة: محمد المهندس بنحو 28 صوتا، وأحمد عبد الجواد بنحو 35 صوتا، وعمرو أبو فريخة 27 صوتا، وحمادة داود بنحو 39 صوتا.

وأضاف عبد العظيم أن أدلى 44 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية دون وجود أصوات باطلة.

وفاز في فئة المنشآت الصغيرة : محمد العابدي بنحو 71 صوتا و طارق يحيى عابدين بنحو 65 صوتا، ومحمد عارف البودي بنحو 63 صوتا، وعبد الواحد شوقي الشهير بأيمن الفخراني 51 صوتا.

وتنازل من القائمة المتوسطة صباح اليوم عبد المنعم القاضي رئيس شركة القاضي للخراطيم والمواسير.

وأشار عبد العظيم إلى أن عدد أصوات الناخبين عن فئة المنشآت الصغيرة 76 صوتا، 74 صوتا صحيحا واثنين باطلين.

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح الترشح لها لمدة شهر بعد انتخابات الفئات المكتملة، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفيين لمستنداتهم من نفس الفئة وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفيين بنفس الفئة وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.