سعر الذهب اليوم في مصر يستقر بالتعاملات المسائية بعد تعويض خسارته

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر في التعاملات المسائية عند نفس مستواه منتصف التعاملات، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 813 جنيها، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا.

ويأتي ذلك بعد تعويض سعر الذهب اليوم خسارته الصباحية واسترداد الجرام 4 جنيهات من قيمته في منتصف التعاملات، ليعود إلى نفس المستوى الذي سجله خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا للجرام.

استقرت أسعار الذهب عيار 21 عند 813 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6504 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب العالمي في تعاملات مساء اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.22% ليسجل سعر الأوقية 1861 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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