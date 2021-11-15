Masrawy logo white

رئيس غرفة الصناعات الهندسية: رسوم الحماية كانت سببًا في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع

04:50 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: رسوم الحماية كانت سببًا في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن فرض رسم حماية على منتجات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت كانت سببًا في خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع وجعلتها غير قادرة على التصنيع كالسابق.

وذكر المهندس أن إيقاف رسوم الحماية على منتجات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت كانت مطالب من المصنعين لوزيرة الصناعة، مشيرا إلى أنه بعد عدة لقاءات مع الوزيرة تم اتخاذ القرار بإيقاف العمل برسوم الحماية.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم وحديد التسليح والبليت.

وأضاف المهندس أن إيقاف فرض رسوم الحماية سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة.

وتوقع المهندس تراجع أسعار الألومنيوم الشهر الجاري بعد قرار إيقاف رسوم الحماية على الألومنيوم.

وبحسب بيان من الوزارة أمس الأحد أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت.

غرفة الصناعات الهندسية المهندس محمد المهندس منتجات الألومنيوم حديد التسليح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا