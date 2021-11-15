العضو المنتدب لـ"مصر للأسمنت": حققنا طفرة في أرباح الـ 9 أشهر رغم تحديات القطاع

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كتبت – شيماء حفظي:

تصوير: بانسيه حمدي

قال المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، إن الشركة تمكنت من زيادة أرباحها خلال العام الجاري، على الرغم من التحديات التي تمر بها صناعة الأسمنت مع وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

وأوضح طلعت، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن صافي أرباح المجموعة، قفز بنسبة 211% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، ليصل إلى 122 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات المجموعة، خلال الفترة (يناير – سبتمبر) بنسبة 3% لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2020.

وتمكنت الشركة من مضاعفة صادراتها خلال العام الجاري، لتسجل في تسعة أشهر نحو 208 آلاف طن، مقابل 69 ألف طن، خلال الفترة المقارنة بنسبة ارتفاع 200%، بحسب طلعت.

وتستعد الشركة لتقديم منتجات إسمنتية عالية الجودة والتوسعة في الأسواق الأفريقية، كما تتضمن الاستراتيجية التوسع في المنتجات الإسمنتية بما فيها الأعمال الخرسانية.

وتعمل مجموعة مصر للأسمنت، في صناعة الأسمنت ومواد البناء في مصر، وتتكون المجموعة من شركة مصر للأسمنت قنا وشركة مصر للأسمنت المنيا وشركة مصر للأسمنت بيتون.

وتأسست شركة مصر للأسمنت قنا عام 1997 ويبلغ رأس مال الشركة المصدر في الوقت الحالي 720 مليون جنيه وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 2 مليون طن من الأسمنت بمختلف أنواعه.

كما تمتلك شركه مصر للأسمنت قنا حصة 60% من رأس مال شركة مصر للأسمنت المنيا (أسمنت بورتلاند المنيا سابقا) التي تقدر طاقتها الإنتاجية السنوية 2.2 مليون طن من الأسمنت.

كما تمتلك شركة مصر للأسمنت قنا حصة حاكمة من رأس مال شركة مصر للأسمنت بيتون (أسيكو للخرسانة الجاهزة سابقا) بنسبة 99.9% وذلك بطاقة إنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.