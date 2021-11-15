توفيق لمصراوي: صرف تعويضات لأول 50 عاملًا بشركة الحديد والصلب

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، صرفت تعويضات لأول 50 عاملًا من شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكانت الوزارة، صرفت 200 مليون جنيه، لمصفي الشركة، لبدء صرف تعويضات أول ألف عامل، وفقا لما قاله الوزير لمصراوي سابقا.

"تقدم للتسوية 3450 عاملًا حتى الآن للحصول على التعويضات، وبدأنا الصرف أمس، لأول 50 عاملًا، والعملية ستسير بانتظام" بحسب الوزير.

وحصلت الشركة، على قرض بقيمة مليار جنيه، من بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى قرض آخر تسعى له بقيمة 1.25 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون لضمانة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاقتراض 1.25 مليار جنيه، لاستكمال تعويضات العمال، وتم إرساله للبرلمان.

وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة، إنه لا بد أن تضمن وزارة المالية الشركة القابضة المعدنية، لاقتراض المبلغ من البنوك، وفقا للقانون، وأن هذه الحطوة تحتاج موافقة البرلمان على مشروع قانون بذلك.

وأوضح الوزير، لمصراوي، أنه سيتم توفير هذا التمويل بالاقتراض من بنوك محلية.

وغيّرت الوزارة خطة التعامل مع أراضي شركة الحديد والصلب - بعد موافقة رئيس الجمهورية - وقررت طرحها للبيع بمزادات علنية، بعد تغيير نشاطها وتقييمها، وهذا يعني أنها لن تحصل على قيمة الأموال، وأصبح من الضرورة البحث عن بديل، وفقا لتوفيق.

وأكد الوزير، أن هذه التفاصيل لن تعطل أعمال صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – وأن الوزارة بدأت بالفعل في الإجراءات.

وكانت الوزارة قدرت تعويضات العمال عند ملياري جنيه، لكنها ارتفعت إلى نحو 2.25 مليار جنيه، وفقا لما قاله الوزير سابقا لمصراوي.