معرض التجارة الأفريقي يشهد إطلاق جمعية المصنعين لعموم أفريقيا

كتبت منال المصري:

قال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن مؤتمر التجارة البينية بين الدول الأفريقية 2021 (IATF) سيشهد اليوم الاثنين إطلاق رجال الأعمال للقطاع الخاص جمعية المصنعين لعموم أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمعرض IATF الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أن الاتحاد الأفريقي عمق التعاون مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وجميع أصحاب المصالح المشتركة.

كما تم الاستفادة من المعلومات التجارية لصالح إفريقيا، ولديهم أيضًا مرصد التجارة الأفريقي الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومساعدة فنية من مركز التجارة الدولية بحسب ففي.

وأشار إلى أنهم يقوموا بتوحيد جهودنا لإنشاء هذه العلامة التجارية الناشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية البينية التي بدأت العمل في ديسمبر 2018 في القاهرة.

وأكد أن القطاع الخاص والصغير والمتوسط والشركات الكبرى يعتبرون شركاء رئيسيين في المعرض التجاري الأفريقي البيني.

وذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل على تعزيز التعاون مع المغتربين الأفارقة والقطاع الخاص القاري في مجالات متنوعة مثل التصنيع والمعالجة الزراعية والتعدين والقطن والمنسوجات والسياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية من بين عدة مجالات أخرى.

وجاء المعرض الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل بحضور واسع من القيادات الافريقية في مقدمتهم سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والدكتور أولوسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض التجاري الأفريقي والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية والدكتور بنديكت أورماه رئيس أفريكسيم بنك وأحمد السويدي رئيس شركة سويدي للكابلات الراعي الرئيسي للمعرض.