توفيق لمصراوي: تلقينا 5 مقترحات لتصنيع سيارة كهربائية بديلًا للصينية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تلقت مقترحات بأسماء 5 سيارات كهربائية تمهيدًا لاختيار إحداها للتصنيع في شركة النصر للسيارات.

وأوضح توفيق، أن الوزارة تعاونت مع استشاري ألماني، منذ أكثر من شهر، للبحث عن سيارة بديلة للسيارة الكهربائية الصينية، التي تعثر التوصل لاتفاق معها للتصنيع في مصر.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، وقف التفاوض مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع السيارة الكهربائية نصر 70E نتيجة عدم التوصل لاتفاق حول تسعير المكونات، وتعثر المفاوضات نتيجة خلافات تجارية بين الطرفين.

وكانت المفاوضات استمرت لمدة 11 شهرًا، لكن الوزارة أوقفتها، لعدم استجابة الشركة الصينية، فيما بدأت البحث عن بديل.

وأشار الوزير، إلى أن قرار وقف المفاوضات مع الشريك الصيني "تأخر كثيرًا لكننا كنا نعطي فرصة للوصول لاتفاق، لكن في النهاية لن نستمر مع شريك غير متجاوب وأمامنا فرص بديلة".

"أُطمئن الناس أن الوزارة وهي تنهي التفاوض مع الشركة الصينية، كانت بدأت بالفعل البحث عن بدائل ومع استشاري ألماني، وهو من أكبر المكاتب الاستشارية في صناعة السيارات على مستوى العالم" وفقا للوزير.

وأضاف: "اقترح الاستشاري بالفعل 5 سيارات كهربائية، وسيبدأ الاستشاري التفاوض مع الشركات صاحبة الحق التجاري لها".

وبدأت الوزراة، العمليات المطلوبة في المصانع لتطوير البنية التحتية في شركة النصر للسيارات، إضافة إلى اتخاذ خطوات رئيسية في تطوير شركة الهندسية لصناعة السيارات الشقيقة.

ووقعت الشركة الهندسية للسيارات، اتفاقية تعاون مع شركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.

وقال الوزير، إن هذا الاتفاق يستهدف تطوير تصنيع البطارية وأنظمة التحكم، محليًا وهي تمثل نحو 40% من المكونات، بما يرفع نسبة المكون المحلي للميكروباص الـ 15 راكبا إلى أكثر من 80%.

وأشار الوزير، إلى أن الشركة ستعمل على اعتماد هذا المنتج دوليًا، بما يمهد لنقل هذه التكنولوجيا للأتوبيسات الأكثر عددا من 15 راكبًا وللسيارات الملاكي الأقل عددًا.

ويأمل الوزير، أن تتمكن الشركة من إنتاج أول ميكروباص كهربائي في مصر بنهاية العام المقبل.