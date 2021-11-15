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صادرات مصر من الغذاء تتعافى.. كيف تطورت في 9 أشهر؟ (تفاعلي)

02:32 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
صادرات مصر من الغذاء تتعافى.. كيف تطورت في 9 أشهر؟ (تفاعلي)

مصنع للمنتجات الغذائية

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت صادرات مصر الغذائية تعافيًا خلال العام الجاري بعد أن تضررت العام الماضي بفعل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل حوالي 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الصادرات الغذائية أعلى معدل لها حتى الآن في شهري مارس ومايو الماضيين، فيما سجلت أقل مستوى في شهر يناير الماضي، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور صادرات مصر من الغذاء خلال أول 9 أشهر من العام باستثناء شهر أبريل الذي يعلن عن قيمة الصادرات فيه.

صادرات مصر فيروس كورونا صادرات غذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية

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