اتفاق مبدئي بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتصنيع محابس أمان للبوتاجازات في مصر

كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن اتفاقًا مبدئيًا بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتصنيع محابس أمان للبوتاجازات بمصر بنسبة 100%.

وبحسب تصريحات متعاملون في قطاع الأجهزة الكهربائية، كان عدد من المصانع التي تنتج البوتاجازات بمصر لا تطبق المواصفة التي وضعتها الهيئة العربية للتصنيع على الرغم من مرور 3 سنوات على إقراراها.

ووفقا لقول أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأيضا حددت أن تنطبق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.

ووفقا لقول مبروك، فإنه خلال شهر ستتم الموافقة المبدئية على تصنيع محابس الأمان بمصر.

وبحسب مبروك، فإننا بحاجة لإنتاج عدد يتراوح بين 8 و10 ملايين محبس سنويا منذ بداية التنفيذ لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف حسن، أن شعبة الأجهزة الكهربائية وسيط بين في الاتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ووكيل الشركة الإيطالية بمصر.

وبحسب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي، فإن إنتاج هذا المحبس سيوفر درجة أمان أعلى عند استخدام المواطن للبوتاجاز، بالإضافة إلى أن إنتاج المحبس يعتبر استكمالا لمواصفة الأمان التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة 2017 للمنتج النهائي بدلا من الاستيراد من الخارج.

ويصل عدد المصانع المنتجة البوتاجازات في مصر إلى نحو 35 مصنعا، بحسب يسري قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيڤيرسال في وقت سابق لمصراوي.