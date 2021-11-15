رئيس المجلس: انطلاق المعرض الأفريقي للتجارة البينية دليل على الإصرار تعافي اقتصادات القارة

كتبت- منال المصري:

أكد الرئيس النيجيري الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، اولوسيجون أوباسنجو، أن انعقاد النسخة الثانية من معرض التجارة البينية الأفريقية في أعقاب جائحة كوفيد ١٩، يبرز الإصرار على تعافي اقتصادات القارة الإفريقية.

وذكر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمعرض اليوم الاثنين أن هذا المعرض، الذي ولد في نسخته الأولى بالعاصمة المصرية القاهرة، يمثل أحد المبادرات الهامة على طريق تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية، والتي تمثل الفرصة الكبرى للاقتصاد الأفريقي، ولتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣؛ قائلا "تمثل هذه الأجندة افريقيا التي نتطلع نحوها".

وشدد أوباسنجو على أنه في أعقاب جائحة كوفيد ١٩ اكتسبت منطقة التجارة الحرة الأفريقية مزيدا من الأهمية، لتحقيق التعافي الاقتصادي، مضيفا "أقر بأن تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية هو محفز التحرك قدما إلى الأمام بعد مرحلة الوباء.

وتوجه أوباسنجو خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر بدء النسخة الثانية من المعرض، إلى سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا بالشكر على استضافة بلاده لهذا المعرض الذي مر بكثير من الصعوبات بدءا من الجائحة، ثم انتقال موقع تنظيمه من كيجالي برواندا إلى مقاطعة كوازولو ناتال مدينة ديربان الجنوب أفريقية.

وانطلق معرض القاهرة الأفريقي للتجارة البينية اليوم الاثنين بالعاصمة بجنوب أفريقيا.