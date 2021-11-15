إيني تعتزم الإسراع في مشروعات جديدة لزيادة إنتاج الغاز والبترول بمصر

المالية تنهي نزاعًا ضربيًا مع شركة بتروجاس عُمان بشأن نشاطها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" بالإمارات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الشركة في مصر في ظل تحقيقها لنتائج متميزة خلال الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات بما يحقق أهداف التنمية للجانبين.

وأكد ديسكالزي اعتزام إيني الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج في مصر خاصة في ضوء التعاون المثمر بين الجانبين وتحقيق عدة اكتشافات جديدة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع "HyNet" المماثل والذي تنفذه إيني في بريطانيا، ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.

وأكد رئيس إيني أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع شركة إيجاس للتعاون في مجال الهيدروجين وتطلعه لتعزيز التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المشروع الجاري دراسته وتنفيذه حالياً في شركة بتروبل لخفض انبعاثات الميثان.

وأعرب عن سعادته باختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "COP 27"، مؤكداً استعداد إيني لتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذه الدورة.

وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة إيني والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه فيما يعد خطوة هامة في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وقال الوزير إن التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً في ضوء التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة إيني لاتخاذ إجراءات تنفيذية لإعداد مبادرات ومشروعات مشتركة في مجال تنفيذ مشروعات تجميع وتخزين واستخدام الكربون CCUS، وخفض انبعاثات الميثان.

وأوضح أنه من المستهدف الإعلان عن هذه المبادرات والمشروعات وإطلاقها خلال النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "COP 27" والذي ستستضيفه مصر العام القادم بمدينة شرم الشيخ.