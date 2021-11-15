وزيرة التجارة لمصراوي: الصادرات المصرية ستتجاوز 30 مليار دولار هذا العام

جنوب أفريقيا-منال المصري:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية ستحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخها، وقد يتجاوز 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري وذلك رغم تبعات كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم.

وأضافت لمصراوي أن هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع تراجع طفيف في حجم الواردات المصرية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 7%.

وجاء ذلك على هامش معرض التجارة الأفريقي 2021 IATF2021 خلال أول أيام المعرض الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في ديربان بجنوب أفريقيا هذا العام بحضور رئيس دولة جنوب أفريقيا وكبار رجال الأعمال والبنوك على مستوى القارة.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعية فإن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال أول 7 أشهر من 2021 17.7 مليار دولار مقابل 14.55 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وأوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة لها دور هام في دعم الصادرات المصرية لأفريقيا يشمل خصم أكثر من 80% من إجمالي تكلفة الشحن، كما وضعنا معيارًا خاصًا بفتح أسواق جديدة لم ندخل لها من قبل ليستفيد من الدعم المخصص لها.

وصمم برنامج دعم الصادرات لهذه الدورة بحيث يركز على منتجات وقطاعات محددة لتقديم الدعم لها بحيث يكون أسعار المنتجات التصديرية منافسة، بحسب نيفين جامع.

وأضافت الوزيرة أن هناك خطة موضوعة (2020 إلى 2025) لتحقيق المبادرة الرئاسية بتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الخطة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتضم كافة الأطراف المختلفة الشريكة في نمو الصادرات وهم وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والبنك المركزي، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة.

وتوقع أفريكسيم بنك أن يجتذب معرض IATF2021 الذي يستهدف تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء إفريقيا مع 40 مليار دولار من الصفقات التجارية والاستثمارية المقرر إبرامها في هذا الحدث، مما يعني أن المؤتمر يوفر فرصًا لا مثيل لها للأعمال التجارية والشبكات التجارية ويعزز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية.

وينظم المؤتمر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ويعقد في مركز مؤتمرات ديربان الدولي ، وكوازولو ناتال في جنوب أفريقيا من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.