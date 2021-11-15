اليوم آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021

كتب- علاء حجاج

اليوم هو آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر 2021 قبل تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط في حال التخلف عن السداد.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 أكتوبر الماضي فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر وذلك عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

وتحسب الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي لشهر أكتوبر عن استهلاك التليفون خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، ويمكن الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة بداية من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر على أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن السداد وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 ديسمبر يرفع الخط عنهم ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أكتوبر 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي أكتوبر 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة

15 نوفمبر 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 ديسمبر 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".