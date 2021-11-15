حديد عز تتحول للربح في أول 9 أشهر من العام وتحقق 3.76 مليار جنيه أرباحًا

كتبت- ياسمين سليم:

تحولت شركة حديد عز لتحقيق صافي ربح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل تحقيق خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمالها المرسل للبورصة اليوم الاثنين.

وبلغ صافي ربح الشركة 3.76 مليار جنيه منذ يناير وحتى سبتمبر الماضيين، مقابل خسائر 4.1 مليار جنيه في نفس المدة العام الماضي.

وقفز مبيعات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام إلى 49 مليار جنيه مقابل 26.5 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن صادراتها خلال هذه المدة وصلت إلى 1 مليار دولار مقابل 275 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع استمرار التعافي وارتفاع معدلات النمو في الطلب على حديد التسليح والصلب اعتبارًا من 2022، مدفوعًا باتجاه السوق لتعويض الطلب الكامن غير المتحقق في القطاع المنزلي إثر تعليق إصدار تراخيص البناء العام الماضي.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.