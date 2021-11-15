أرباح أوراسكوم للتنمية تقفز لـ 468.8 مليون جنيه في الربع الثالث من 2021

كتبت- ياسمين سليم:

قفز صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الثالث من العام لتسجل 468.8 مليون جنيه مقابل 189 مليون جنيه، خلال نفس الفترة العام الماضي، بفعل زيادة الإيرادات.

وبحسب تقرير نتائج أعمال الشركة المرسل للبورصة المصرية اليوم الاثنين، سجلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام 1.90 مليار جنيه مقابل 1.34 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وتضاعف صافي أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام لتسدل 1.12 مليار جنيه مقابل 343.8 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعًا خلال أول 9 أشهر من العام لتسجل 4.9 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه نفس الفترة العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها استمرت في الحفاظ على الأداء القوي على الرغم من انتشار فيروس كورونا، وتحقيق استراتيجية الشركة في النمو.

وقالت إن الأداء القوي يؤكد تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة مما يؤكد المكانة القوية لها وقدرتها علة مواجهة الأزمات المستقبلية.

وجاءت النتائج مدعومة بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة، مع عودة العالم ببطء للحياة الطبيعية وإعادة فتح أماكن العمل واستئناف الأحداث الرياضية وعودة المواطنين أخيرًا إلى السفر، وفقًا للشركة.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي أنها حققت مبيعات عقارية بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة قدرها 43.4% مقارنة بنفس الفترة في 2020.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.