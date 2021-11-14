4 فائزين في انتخابات غرفة صناعة السينما.. وتأجيل انتخابات فائتين لمدة شهر

كتبت- شيرين صلاح:

انتهت انتخابات غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات اليوم الأحد، بحسم 4 مقاعد عن فئة المنشآت الصغيرة بمجلس الإدارة لدورة 2021-2025.

وتأجلت الانتخابات لفئتي المنشآت المتوسطة الكبيرة لمدة شهر.

وقال سيد فتحي مدير غرفة صناعة السينما، إن 4 مرشحين فازوا عن فئة المنشآت الصغيرة بعد إجراء الانتخابات اليوم الأحد.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة: فاروق صبري رئيس شركة الأخوة المتحدين للسينما والذي حصل على 53 صوتًا ، ومحسن علم الدين عن شركة كلاكيت للسينما بحصوله على 55 صوتًا، و شريف مندور عن شركة فيلم هاوس بنحو 51 صوتًا، و بلال عبد الحميد "بلال المداح" عن شركة مشوار العاصمة للخدمات اللوجيستية "مالكو" بنحو 46 صوتا.

وأضاف سيد أن النجاح لم يحالف مرشحين وهما أحمد عاطف عن شركة ايجيبت فيلمز بعد حصوله على 10 أصوات، و أشرف صلاح عن شركة دريم ايجيبت بحصوله على 5 أصوات.

وأشار سيد إلى أنه وفقا لقانون اتحاد الصناعات تأجلت انتخابات الغرفة عن فئة المنشآت الكبيرة نظرا لتقدم مرشح واحد فقط وهي إسعاد يونس رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وكذلك انتخابات فئة المنشآت المتوسطة لترشح عضوين فقط هما "هشام عبد الخالق عن اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ووائل عبد الله عن أوسكار للتسجيلات الفنية".

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح الترشح لها لمدة شهر بعد انتخابات الفئات المكتملة، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفيين لمستنداتهم من نفس الفئة وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفيين بنفس الفئة وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وتصنف الشركات بحسب القانون الجديد إلى فئات وفقاً لرأسمال المنشأة فى السجل التجاري بالنسبة للمنشآت الفردية، ويقيد بجداول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، فيما يقيد فى جداول المنشآت المتوسطة المصانع التي يتراوح رأسمالها بين 5 و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول المنشآت الكبيرة المصانع التي يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه.