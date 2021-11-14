تصديري الأدوية: نتعاون لإنشاء قاعدة خدمات لوجستية للتوريدات الدوائية في أفريقيا

كتبت- شيرين صلاح:

تستعد مصر للتعاون لإنشاء قاعدة خدمات لوجيستية للتوريدات الدوائية في أفريقيا، وذلك بتعاون المجلس مع هيئة الشراء الموحد و المخازن الاستراتيجية، وفقا لقول الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية.

وتطرق جورج خلال كلمته على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية الثاني IATF 2021، إلى أن تنمية التعاون في مجال القضاء على مشاكل تسجيل الدواء المصري في أفريقيا، نظرا لتعنت الكثير من جهات التسجيل في نسبة كبيرة من الدول الأفريقية، وذلك لصالح وكلاء الشركات المنافسة من الشرق الأقصي، وذلك من خلال تفعيل مذكرات الاعتراف المتبادل بين كلا من الجهات المسؤولة عن التسجيل في تلك الدول وهيئة الدواء المصرية، وذلك بناء على مشروع مذكرات الاعتراف المتبادل المقترحة من المجلس التصديري للصناعات الطبية.

ومشروع مذكرات الاعتراف المتبادل المقترحة من المجلس التصديري للصناعات الطبية يعد نواه للخطوات التالية في إنشاء مصانع مصرية للدواء والمستلزمات الطبية في تلك الدول تحت إشراف المجلس التصديري حتى تقوم بالتصنيع لحساب 120 شركة دواء مصرية ذات الحجم المتوسط و الصغير.

وأشار إلى أن المعرض التجارى الأفريقي البينى بالتعاون مع البنك التصدير والاستيراد الأفريقى Afreximbank والاتحاد الأفريقي AU وأمانة منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية AfcFTA حيث سيتم توفير منصة لتعزيز التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال جورج، إن رفع تحمل تكلفة الشحن إلى أفريقيا يعطي دفعة قوية للصادرات المصرية خاصة لأفريقيا، موضحا أن التركيز على السوق الأفريقية لكونها نافذة رئيسية للصادرات المصرية.

وأوضح أن المجلس يركز على هذه السوق لإمكانية التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكدا على أهمية التواجد المصري فى دول القارة السمراء وهذا واضح جدا في برنامج دعم الصادرات والذي يدعم الشحن إلى أفريقيا.