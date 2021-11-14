التصديري للصناعات الغذائية شريك رئيسي لمعرض "فوود أفريكا" لتنمية الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس شريك أساسي للمعرض التجاري الغذائي المصري "فوود أفريكا" Food Africa 2021، لتنمية صادرات القطاع.

وبحسب بيان المجلس، فإن المعرض سينعقد خلال الفترة من 12و14 ديسمبر المقبل لمدة ثلاثة أيام في دورته السادسة.

وترجع أهمية المعرض كونه المعرض الغذائي المتخصص الأكبر على مستوى القارة الافريقية، والذي يقام على أرض مصر بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقام المجلس بعمل حملة ترويجية للمعرض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبة الخارجية، بالتنسيق مع شركة كونسبت منظم المعرض بدعوة واستضافة أهم مستوردي الأغذية المصنعة في مختلف الأسواق التصديرية ذات الأهمية لقطاع الصناعات الغذائية المصري وفقاً لنتائج الدراسة التي أعدها المجلس في بداية الربع الثاني من العام الحالي لتنمية الصادرات الغذائية المصرية.

وبحسب نتائج الدراسة يتم استهداف الدول التي تمت دراستها والاستفادة ببرنامج استضافة المستوردين الذي تدعمه إدارة معرض "فوود أفريكا"، حيث قامت مكاتب التمثيل التجاري تعميم الدعوة على تجمعات رجال الأعمال في الدول المستهدفة وكذلك توجيه الدعوة لكبرى المستوردين وسلاسل التجزئة والهايبر ماركت.

ويعمل المجلس بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين و البرامج التنموية في دعم ومساندة تواجد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض ضمن برنامج لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعمه المجلس بهدف زيادة قاعدة المصدرين ونشر الوعي التصديرى في قطاع الصناعات الغذائية المصري، حيث يعد "فوود أفريكا" فرصة مثالية لتدريب كوادر التصدير في تلك الشركات على المشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة بجانب الفرص التصديرية التي يوفرها المعرض من خلال الاحتكاك المباشر بالمستوردين.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية ومن المنتظر مشاركة دولية كبرى هذا العام بتواجد أجنحة لنحو 22 دولة أجنبية أهمها الهند والمملكة العربية السعودية و الإمارات والكويت والاردن ولبنان وبولندا وباكستان وبيلاروسيا، بجانب روسيا التي تشارك لأول مرة بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، بالإضافة إلى حرص العديد من الدول العربية والاوروبية والاسيوية على التواجد بأجنحة مميزة داخل المعرض المصري مما يعكس نجاحه في التواجد بصدارة المعارض الاقليمية، وكيف أنه أصبح بوابة للمصدرين للدخول وزيادة التواجد أسواق القارة السمراء.

ومن المنتظر انطلاق 4 فعاليات كبرى متمثلة في " باك بروسيس" للتعبئة والتغليف و" سي فوود أفريكا " و"فريش أفريكا" و"دايتس أفريكا " على هامش معرض "فود أفريكا".