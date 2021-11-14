جمارك السويس تفرج عن 1635 سيارة بقيمة 307 ملايين جنيه في أكتوبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر الماضي عن 1635 سيارة ملاكي ونقل بقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين و816 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عن هذه السيارات وصل إلى نحو 82 مليونًا و660 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 1626 سيارة ملاكي للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 1031 سیارة نظم خاصة "إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات"، بقیمة إجمالية بلغت 303 ملايين و606 آلاف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات وصلت إلى 56 مليونًا و30 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونًا و911 ألف جنيه، وأرباح تجارية وصناعية بقيمة 78 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 81 مليونًا و20 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 9 سيارات نقل بقيمة بلغت 3 ملايين و210 آلاف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و21 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 595 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 26 ألف جنيه بإجمالي إيرادات مُحصلة قدرها مليون و643 ألف جنيه.