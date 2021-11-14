جامع تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المعرض الأفريقي للتجارة البينية

وصلت صباح اليوم الأحد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وينظم هذا المعرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وكان فى استقبال الوزيرة بمطار جوهانسبرج السفير أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب أفريقيا.

وقالت الوزيرة إن هذا المعرض يعد أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الأفريقية، حيث يشارك فيه 24 دولة أفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الأفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأضافت أن مصر تشارك في المعرض بجناح مميز على مساحة 882 مترا مربعا بجوار جناح دولة جنوب أفريقيا، ويتكون من 21 قسما متنوعا، ويحظى بمشاركة 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية.

كما يتضمن الجناح مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، فضلاً عن مشاركة فعالة من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، وفقا للوزيرة.

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة في اليوم الوطني المخصص لمصر ضمن 6 دول أفريقية تم اختيارها، حيث سيتاح لتلك الدول عرض فرص التجارة والاستثمار والترويج لها جنباً إلى جنب مع المعالم السياحية والثقافية.

كما ستترأس الوزيرة جلسة بعنوان المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات مع إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وأوضح سفير مصر بجنوب أفريقيا أن مصر ستتواجد بشكل ضخم خلال معرض التجارة البينية الأفريقية هذا العام في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المعرض تنظيم اليوم الوطني لمصر وذلك يوم 16 نوفمبر الجاري، حيث سيتم خلاله عرض فرص التجارة والاستثمار في مصر، فضلاً عن الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف أحمد الفاضلي أنه سيترأس خلال اليوم الوطنى المصري جلسة نقاشية بعنوان "دور مصر في تكامل أفريقيا: أفريقيا التي نريدها"، والتي سيتم خلالها عرض الرؤية المصرية حول كيفية قيام أفريقيا ببناء القدرات الإنتاجية من أجل التصنيع، وكيفية مُشاركة مصر مع أشقائها الأفارقة في تحقيق الرؤية الأفريقية وفق ما ورد بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

ويعد المعرض الأفريقي للتجارة البينية مبادرة مصرية، حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض الهام والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة، ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018، بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.