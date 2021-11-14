"الهندسية لصناعة السيارات" توقع اتفاقية مع "برايت سكايز" لتطوير تكنولوجيا التحكم في المركبات الكهربائية

كتبت-شيماء حفظي:

وقعت الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اتفاقية تعاون مع شركة برايت سكايز المصرية، لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.

وقال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد إن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة الهامة في مصر.

وشهد التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وقال إن التعاون مع شركة "برايت سكايز" يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص وخصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدًا للحصول على كافة الاعتمادات لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كافة احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكي إلى أتوبيسات النقل الجماعي.

وأضاف أنه من المقرر أن يطور النموذج الأولي خلال عام لتصنيع ميكروباص (15 راكبًا) للعمل بالسوق المحلي يحتوي على مكون محلي بنسبة تفوق 80%، حيث أن كافة المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركة الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، والدكتور خالد العمراوي رئيس شركة "برايت سكايز"، وفقًا للبيان.