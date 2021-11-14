أرباح "إي فاينانس" تتراجع بنحو 20% خلال الربع الثالث رغم ارتفاع الإيرادات

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، رغم ارتفاع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، بلغ صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب 99.2 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 124.8 مليون جنيه بنفس الفترة العام الماضي.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 25% لتبلغ 395.2 جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية أن صافي أرباح الشركة ارتفع إلى 374.8 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام مقابل 277.2 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.29 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام مقابل 816.5 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وهذه هي أول نتائج أعمال تعلن عنها الشركة منذ إدراجها في البورصة المصرية.

وخلال الشهر الماضي طرحت الحكومة حصة تصل إلى 26.1% من رأس مال الشركة المملوكة لها، بعدد أسهم 417.8 مليون سهم، بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.