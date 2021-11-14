سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات، وهبط سعر الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 539 جنيهًا.

كما انخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

وهبط أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 809 جنيهات.

وتراجع أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 925 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6472 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم الأحد أجازة بالبورصات العالمية.

وكان سعر الذهب ارتفع عالميًا إلى حوالي 1864 دولارا للأوقية 0.15%، بختام تعاملات جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

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