الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي يجذب 220 ألف زائر حتى الآن

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي أصبح وجهة رئيسية لزوار الإكسبو حيث استقبل الجناح منذ افتتاح الإكسبو مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن نحو 220 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي اليوم السبت إن الإقبال على الجناح المصري بإكسبو في تزايد مستمر نظراً لأنه يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة.

وأوضحت أن فعاليات اليوم الوطني لمصر التي انطلقت من الجناح المصري نهاية شهر أكتوبر الماضي كان لها دورًا محوريًا في تعريف زوار الجناح على مصر من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ.

وأضافت جامع أن الجناح المصري استقبل منذ بداية شهر نوفمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عامة من مختلف الدول في مقدمتها زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسيد، ساڤاس بارديوس، وزير السياحة القبرصي، والسيد، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة، اوسمار شحفا، رئيس الغرفة، ووفد شبكة سي إن إن الإخبارية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أن الجناح استقبل أيضاً ممثلي ٨ شركات سياحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، والشيخ، صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والمهندس، صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، وعمر فياض مينيسيس، حاكم ولاية هيدالجو بدولة المكسيك، والسيدة، منيرة سليمان الهويدي المفوض العام لجناح دولة الكويت بإكسبو ٢٠٢٠، ولاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان.

وأضاف مغاوري أن الجناح على الجانب الأخر ينظم فعاليات وجلسات نقاشية تفاعلية تسلط الضوء على أهم التطورات التي تشهدها مصر في كافة ميادين الحياة حيث شهد الجناح منذ مطلع الشهر الجاري انعقاد ندوة بعنوان "التعليم في مصر من مرحلة رياض الأطفال إلى سوق العمل"، وندوة حول مبادرة حياة كريمة، وأخرى حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجلسة حول الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، والاستثمار في صعيد مصر، فضلاً عن ندوة حول تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، وندوة حول الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.