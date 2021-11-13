الخشن: مطالب بزيادة أسعار الأسمدة المدعومة إلى 6 آلاف جنيه لمواكبة ارتفاع المدخلات

كتبت-شيماء حفظي:

تصوير-عمر هشام:

طالب محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو، بضرورة زيادة الدعم المقدم لأسعار الأسمدة من 3 آلاف جنيه للطن إلى 6 آلاف جنيه بعدما وصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه.

وأوضح الخشن، خلال مؤتمر "الزراعة والغذاء" اليوم السبت، أن التعامل مع الأزمة الحالية لارتفاع تكلفة الإنتاج عالميا، لا يمكن بوضع حلول جذرية لكنه يتطلب عددا من الإجراءات كمسكنات حتى عبور الأزمة.

وأوضح أن هذه الإجراءات لابد أن تأتي نتيجة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، وأن يتحمل الفلاح جزءًا من التكاليف لتتمكن المصانع من توفير الإنتاج.

وأشار الخشن، إلى أن مشكلات الأسمدة والزراعة، هي متراكمة منذ 20 عاما ولا يمكن حلها في سنة الأزمة.