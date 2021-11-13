شريف الجبلي: العام المقبل صعب ومصر ستتأثر بارتفاع أسعار الغذاء

نائب وزير الزراعة: وصلنا لـ 60% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

كتبت-شيماء حفظي:

تصوير-عمر هشام:

قال شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر ستتأثر بالمخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار عالميًا خاصة في أسعار الغذاء.

وأضاف الجبلي، خلال مؤتمر الزراعة والغذاء اليوم السبت، إن مصر محمية نسبيا نتيجة زيادة الإنتاج المحلي في بعض السلع، لكن هناك بعض السلع نعتمد على استيرادها بشكل كبير مثل القمح وهذا سيؤثر على السوق المحلي.

ويرى الجبلي، أن مصر يمكنها الاستفادة من إمكانية الزراعة خارج مصر خاصة في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج، والأسمدة وتكلفة الشحن عالميا، ما يؤثر على كل النشاط الزراعي.