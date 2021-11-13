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نائب وزير الزراعة: وصلنا لـ 60% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

11:32 ص السبت 13 نوفمبر 2021
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كتبت-شيماء حفظي:

تصوير- عمر هشام:

قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، بنسبة 60% نتيجة جهود التوسع في الإنتاج الحيواني.

وأوضح الصياد، خلال مؤتمر "الزراعة والغذاء" اليوم السبت، أن مصر كانت تستهلك 900 ألف طن من اللحوم الحمراء وكان حجم الإنتاج يبلغ فقط 470 ألف طن، لكن التوسع في الإنتاج المحلي ساهم في زيادة المنتج محليا.

وتتوسع الحكومة في الزراعات على مستويين أفقي ورأسي كما تعمل على توفير احتياطات من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الصياد.

وأضاف الصياد "لم يحدث خلال العام الماضي خلال أزمة كورونا أن أي سلعة لم تكن متوفرة، هذا بفضل جهود توفير الاحتياطات".

مؤتمر الزراعة والغذاء مصطفى الصياد الاكتفاء الذاتي من اللحوم الإنتاج الحيواني

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