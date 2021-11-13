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مجدي الجلاد في مؤتمر "الزراعة والغذاء": امتلاك الغذاء يعني امتلاك القرار

11:28 ص السبت 13 نوفمبر 2021
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كتبت-شيماء حفظي:

تصوير- عمر هشام:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي أصبح هدفا قوميا باعتباره من القواعد الأساسية لامتلاك الغذاء ويعني امتلاك القرار، وكان هذا محورا أساسيا لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الزراعة والغذاء في نسخته الأولى، بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام.

وأوضح الجلاد، أن الاستراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بحاجة دائمة لرؤيا وتحقيق لهذه الرؤيا تتطلب تعاونا مع القطاع الخاص في ظل شراكة أساسية بين الحكومة والقطاع الخاص، في تأسيس الجمهورية الجديدة.

ويناقش المؤتمر، القضايا المتعلقة بإمكانية التوسع في الأنشطة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الزراعية والصناعات الداجنة والأمن الغذائي

مجدي الجلاد مؤتمر الزراعة والغذاء الغذاء مؤسسة أونا للصحافة والإعلام

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