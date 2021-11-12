سعر الذهب اليوم يرتفع بالتعاملات المسائية.. تعرف على سعر الجرام

كتبت - شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة، للارتفاع في التعاملات المسائية، بعدما تراجع سعر الجرام منذ بداية التعاملات، بسبب الزيادة في أسعار المعدن عالميا.

وارتفع سعر الذهب اليوم، نحو 3 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، لكنه يظل متراجعا جنيهين مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر الجرام 810 جنيهات، مقابل 812 جنيهًا أمس.

ويأتي ارتفاع سعر المعدن عالميًا بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 540 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 694 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 810 جنيهات للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 925.7 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6480 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

قلص الذهب تراجعه منذ بداية الجلسة، بعدما تراجع في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 1856.20 دولار للأونصة، ليسجل بحلول الساعة الخامسة مساء نحو 1857 دولارا للأوقية.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

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