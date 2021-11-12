سعر الذهب يتراجع عالميا اليوم رغم ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

هبط سعر الذهب الخام عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم ترحمه تجاه زيادة على مستوى تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب، تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في 6 أشهر.

وتنتعش أسعار الذهب، مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.

وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب بـ 0.3% إلى 1856.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0419 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى ذروة 5 أشهر يوم الأربعاء.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1857.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو أيار بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

من جانبه، قال الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت، ستيفن إينس "التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد وحتى تفتح هذه السلاسل، سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار وينبغي أن يدعم ذلك الذهب".

ودفع الارتفاع الحاد في التضخم المستثمرين لزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وسيؤدي رفع أسعار الفائدة على الأرجح إلى خفض جاذبية الذهب إذ أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.