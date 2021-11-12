الإحصاء : 37,8% ارتفاعاً في قيمة الصادرات خلال 8 أشهر

كتبت – ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37.8%.

ووفقا لبيان من جهاز الإحصاء اليوم الجمعة، سجلت الصادرات في الثمانية أشهر الأولى من العام 25,8 مليار ولار مقابل 18,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و544 مليون دولار، يليها الهند مليار و 524 مليون دولار، وفقا للبيان.

وفي المركز الثالث إيطاليا بقيمة مليار و506 مليون دولار، ثم السعودية مليار و403 ملايين دولار، ثم تركيا مليار و 280 مليون دولار، ثم اليونان مليار و9 مليون دولار، ثم الصين 986 مليون دولار، ثم أسبانيا 937,5 مليون دولار، ثم الإمارات 874 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 732 مليون دولار.

واستحوذت هذه الدول على 45,7 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري ، وفقا للبيان.

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3,6 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1,7 مليار دولار.

وجا في المركز الثاني، الملابس الجاهزة 1,3 مليار دولار، ثم أسمدة 1,2 مليار دولار، ثم فواكه طازجة مليار و 7 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية مليار و5 مليون دولار.

وفي آخر القائمة، جاءت صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 683,3 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 411,5 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 296,8 مليون دولار، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 244,7 مليون دولار.

ووفقا لبيان الإحصاء، تمثل هذه السلع 44 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.