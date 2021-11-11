كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات المسائية، وصعد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وقفز سعر الذهب اليوم 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم، مقارنة بسعر أمس.

ويأتي ارتفاع سعر المعدن عالميًا بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء حاليا في السوق المحلي حاليا يسودها الهدوء، بعد الزيادة الكبيرة بسعر الجرام خلال اليومين الماضيين.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب الحالي يعتبر أعلى مستوى منذ حوالي 4 أو 5 أشهر بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 541 جنيهًا للجرام.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 696 جنيهًا للجرام.

كما ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 812 جنيهًا للجرام.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6496 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1862 دولارا للأوقية بزيادة 0.65%، وذلك حتى مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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