وزيرة التعاون الدولي تلتقي بسكرتير عام منظمة المدن والحكومات الأفريقية

كتب- مصطفى عيد:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وذلك في إطار مشاركتها في قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، التي تعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة فرص التعاون المستقبلية مع المنظمة، لاسيما عقب توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، خلال مايو الماضي، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة.

وقالت إن مصر شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السبع سنوات الماضية من أهمها التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية المستدامة، والعمل على تدشين المدن الذكية التي تتواكب مع التطورات العالمية بشأن العمل المناخي والحفاظ على البيئة.

وأكدت الوزيرة انفتاح الحكومة على كافة فرص التعاون مع المنظمة ومن أهمها نقل الخبرات وتبادل المعرفة، للاستفادة من التجربة التنموية المصرية في المدن الأفريقية، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر الماضي، بمشاركة أفريقية رفيعة المستوى، والذي أكد في توصياته أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لدفع جهود التنمية المستدامة في قارة أفريقيا والدول الناشئة.

وتم تأسيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية في عام 2005، ويقع مقرها الرئيسي الحالي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وتتمثل رؤيتها في بناء أفريقيا موحدة ودفع التنمية من خلال تعزيز مشاركة القواعد الشعبية.