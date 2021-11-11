تأجيل انتخابات المنشآت الكبيرة بغرفة الرعاية الصحية وحسم "المتوسطة والصغيرة" بالتزكية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، حسم المقاعد المخصصة لفئتي المنشآت المتوسطة والصغيرة بمجلس إدارة الغرفة بالتزكية، فيما قررت تأجيل الانتخابات على مقاعد فئة المنشآت الكبيرة لمدة شهر.

وقال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن النصاب القانوني للجمعية العمومية لغرفة الرعاية الصحية اكتمل بحضور نحو 104 أعضاء ممن لهم حق التصويت الانتخابي.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تأجيل انتخابات فئة المنشآت الكبيرة بالغرفة لمدة شهر، نظرا لترشح 3 مرشحين فقط والدعوة لجمعية عمومية لترشيح عضو آخر وبالتالي يفوز الأربعة بالتزكية.

وضمت قائمة مرشحي فئة المنشآت الكبيرة: علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، وأحمد عز الدين رئيس مجلس إدارة مستشفى كليوباترا، وأيمن هاني مستشفى مبرة العصافرة بالإسكندرية.

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح لها الترشح لمدة شهر بعد انتخابات الفئتين المكتملتين، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لمستنداتهم من نفس الفئة.

وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفين بنفس الفئة، وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.

وفي فئة المنشآت المتوسطة ترشح 5 أعضاء في فئة المنشآت المتوسطة، وتنازل محمد أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة مستشفى السعودي الألماني، ليفوز ممدوح العربي مدير مستشفى العربي، وغادة الجنزوري عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزوري التخصصي، وعمرو حمزة رئيس مجلس إدارة شركة يوني كير للرعاية والمراكز الطبية، وخالد سمير العضو المنتدب لمستشفى دار العيون بالتزكية.

كما ترشح في فئة المنشآت الصغيرة 5 أعضاء، وتنازل هشام ماجد محمد حمدي رئيس مجلس إدارة شركة كير بلس للرعاية الطبية، ليفوز هاني حافظ شريف رئيس مجلس إدارة ميجا سكان للاشعة والتحاليل الطبية، وأحمد نزيه أبو راس العضو المنتدب لمستشفى الأهلي التخصصي بالإسكندرية، وأحمد ماضي أبو العزايم رئيس مجلس إدارة مستشفى دار أبو العزايم للطب النفسي، وعماد شنودة رئيس مجلس إدارة شركة بلو دوت ميد للخدمات الطبية.