لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى لها في 5 أشهر؟

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن قفزت بشكل مفاجئ خلال جلسة أمس الأربعاء، ليصل سعر الأوقية إلى حدود 1850 دولار بنهاية تعاملات أمس.

ووصل سعر الذهب اليوم عالميا إلى نحو 1859 دولار للأوقية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بزيادة نحو 9 دولارات بنسبة 0.49% مقارنة بختام تعاملات أمس، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما، بحسب بلومبرج.

ووفقا لوكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، حيث أظهرت البيانات ارتفاع السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

ويعتبر الذهب وسيلة التحوط الأساسية ضد التضخم، وفقا لرويترز.

وتوقع أحد المحللين لرويترز، أن يواصل ارتفاع التضخم حاليا تعزيز سوق الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي، ودفع ذلك الأمريكيين إلى الإقبال على شراء المزيد من البنزين والطعام.

وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس توقع، أن ترتفع أسعار الذهب عالميًا بنهاية العام الجاري، لتتداول بين 1800 و1900 دولار للأوقية.

ووفقا لساويرس، سيكون على مستثمري الذهب، ترقب تحركات الأسعار خلال العام المقبل، مع الاتجاه لرفع أسعار الفائدة عالميا للسيطرة على ارتفاع التضخم.

"ارتفاع التضخم جيد لأسعار الذهب، لكن رفع الفائدة الذي يكون مصاحبا لها، يخفض من مكاسب التضخم" وفقا لساويرس.

أسعار الذهب محليًا

وانعكست أسعار الذهب عالميًا على السوق المحلي، وسجل اليوم سعر الجرام ارتفاعا جديدا، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 806 جنيهات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن أسعار الذهب حاليا غير مستقرة في البورصات العالمية بعد ارتفاع التضخم في أمريكا.

وتوقع نجيب مزيدا من الارتفاع في الأسعار العالمية خلال جلسة اليوم بالبورصات.

وعن حركة البيع والشراء في السوق المحلي، ذكر نجيب أن هناك هدوءً في حركتي البيع والشراء بالسوق حاليا، ويحدث ذلك مع ارتفاع سعر الجرام.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي وعند وصول الذهب إلى مستوى 770 جنيهًا للجرام عيار 21، ومع نصائح التجار للمواطنين بالإقبال على شراء الذهب للاستثمار، كان هناك إقبال بالفعل على شراء السبائك والجنيهات الذهب.

اقرأ أيضاً:

ما توقعات "ساويرس" لأسعار الذهب حتى نهاية 2021؟