البورصة تصعد في نهاية تعاملات اليوم الخميس بدعم من مشتريات الأجانب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.81% في نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 11573 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 3.08%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 75.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 15.1 مليون جنيه.

وأعلنت الحكومة، في بيان لرئاسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إلغاء العمل بضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد حالة كبيرة من الجدل في الفترة الماضية.

وكانت أبرز اعتراضات مستثمري البورصة، على اتجاه الحكومة لفتح ملف ضريبي للأفراد المستثمرين في سوق المال، وهو ما لغاه قرار مجلس الوزراء أمس.

وقررت الحكومة، وفقا للبيان، عددا من الإجراءات لدعم المستثمرين في البورصة، حيث وجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع 0.93% في ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 11480 نقطة.

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