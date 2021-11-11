الإحصاء: صرف 57 مليار جنيه ضمن "تكافل وكرامة" خلال 2020



كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي ارتفعت إلى 11.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 2.5 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 357.9%.

وأضاف الجهاز، خلال النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2020، أن عدد الحالات المستفيدة من برنامج كرامة ارتفع إلى 1.2 مليون حالة العام الماضي، مقابل 779.3 ألف حالة عام 2019 بزيادة بلغت 58.9%، وهو ما يرجع إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كرامة.

وأظهرت النشرة أن المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي ارتفع إلى 45.7 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 365.9%.

وزاد عدد الأسر المستفيدة إلى 2.2 مليون مستفيد عام 2020 مقابل 1.7 مليون حالة عام 2019 بزيادة بلغت 28.3%.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 3.4 مليار جنيه في عام 2019-2020 مقابل 5.8 مليار جنيه في عام 2018-2019 بانخفاض بلغ 42.3%.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه المعاشات والمساعدات 474 ألف حالة في عام 2019-2020 مقابل 1.3 مليون عام 2018-2019 بانخفاض بلغ 63.1%، حيث يرجع ذلك الانخفاض إلى دمج بعض الحالات لبرنامج كرامة.

وسجل إجمالي قيمة المعاشات في التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي 116.1 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 85.5 مليار جنيه عام 2018-2019 بزيادة 35.8%، بحسب البيان.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي 3.9 مليون حالة عام 2019-2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018-2019 بزيادة بلغت 3.8%.

أما التأمين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، فبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على المنتفعين 7.8 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 6.1 مليار جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت 29.4%.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للقطاعات المذكورة 5 ملايين حالة عام 2019-2020 مقابل 3.4 مليون حالة في عام 2018-2019 بزيادة بلغت 47.7%.

ووصلت قيمة المعاشات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص إلى 2.1 مليار جنيه عام 2020 مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.7%.

وسجل عدد الحالات المستفيدة للأرامل 2.1 مليون حالة عام 2020 مقابل 1.9 مليون حالة عام 2019 بزيادة بلغت 6.3%.

وبلغت قيمة المعاشات للعاملين بالقطاع العام والخاص 6.9 مليار جنيه عام 2020 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 29.8%، وفقا للبيان، ووصل عدد الحالات المستفيدة إلى 2.6 مليون حالة عام 2020 وهو نفس العدد للعام السابق.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة للعاملين لدى أنفسهم 881 مليون جنيه عام 2020 مقابل 708 ملايين جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.4%، ووصل عدد الحالات المستفيدة إلى 860.2 ألف حالة عام 2020 مقابل 784 ألف حالة عام 2019 بزيادة بلغت 9.7%.

ووفقا للنشرة، وصل عدد النقابات العامة في مصر إلى 29 نقابة عامة عام 2020، وبلغ عدد اللجان النقابية 1056 لجنة تضم 3.2 مليون عضو في عام 2020 مقابل 1028 لجنة تضم 3.9 مليون عضو عام 2019 بانخفاض 17.8% في عدد الأعضاء.

وبلغ عدد الوحدات المحلية 1313 وحدة محلية والقرى التي تخدمها 3362 قرية عام 2020 بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي تشرف عليها الوحدات المحلية 61 مليون مستفيد عام 2020 مقابل 56.3 مليون مستفيد عام 2019 بزيادة بلغت 8.4%.

ووصل عدد الجمعيات الأهلية المعانة إلى 3516 جمعية عام 2020 مقابل 3226 جمعية عام 2019 بزيادة بلغت 9%، وبلغ عدد الأعضاء المشتركين 409.6 ألف مشترك عام 2020 مقابل 459.3 ألف مشترك عام 2019 بانخفاض بلغ 10.8%.