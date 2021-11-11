غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تطلق معرض القاهرة الدولي مارس المقبل



كتبت- شيرين صلاح:

نظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، مؤتمرا اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، فإنه من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل.

وحضر المؤتمر جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وشريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومحمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة، ومحمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وهشام جزر عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، و محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز للمعارض، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

واتفقت منظمات الأعمال الستة المشاركة في المؤتمر على تدشين لجنة عليا لإدارة وتنمية قطاعي صناعة ودباغة الجلود في مصر في بادرة هي الأولى من نوعها التي تتكاتف فيها جميع الكيانات الصناعية الممثلة لقطاع الجلود في كيان واحد.

وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود خلال المؤتمر، إن تدشين لجنة عليا لإدارة القطاع تساعد على اتخاذ قرارات سريعة من شأنها تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محلياً وعالمياً وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية لحل الأزمات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.

وأضاف السمالوطي أن اللجنة سيكون لها دوراً بارزاً في حل أزمة نقص إرتفاع الخامات وزيادة أسعارها وذلك من خلال إنشاء شركات مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية وتوفير الكيماويات اللازمة لدباغة الجلود، مؤكداً أن هذه الشركات سيكون من شأنها أيضاً مساعدة المصانع العاملة في القطاع في تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن اللجنة ستجد دعم ومساندة من الدولة.

و أكد شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أنه منذ توليه مهام الشعبة منذ أكثر من 11 عاماً يرى أنه لابد من التكامل بين صناع وتجار الأحذية والمنتجات الجلدية و أصحاب المدابغ ولا يمكن العمل في جزر منعزلة.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود هي المنوطة أن تتحدث عن الصناعة بشكل مباشر وقوي وشهدت السنوات الماضية شراكة قوية بين الغرفة وشعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية والمجلس التصديري للجلود في مناقشة عدد من الملفات الهامة والمساهمة اتخاذ قرارات ساعدت على تنمية القطاع منها القرار 304 لسنة 2011 والخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة، وكذلك إدراج الأحذية بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 والمصنوعات الجلدية بالقرار رقم 44 لسنة 2019.

وقال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، إن 2022 ستشهد بداية قوية للقطاع من خلال التكامل بين جميع الكيانات المسئولة عن الجلود في مصر وذلك لأنها اجتمعت على هدف واحد وهو تحقيق فائدة وطفرة في القطاع، مشيراً إلى أن المجلس بدوره سيقوم بمساعدة المصانع على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأكد أن الدولة تقدم في الوقت الراهن حوافز تشجع على زيادة التصدير، حيث يصل إجمالي الدعم التصديري للمشروعات الصغيرة إلى ما يقرب من 32%، حيث يصل دعم الصادرات إلى 18% من قيمة الفاتورة إلى جميع دول العالم يضاف إليها 9% للتصدير للدول الإفريقية، فضلاً عن دعم خاص للتصدير من الروبيكي حيث يتم إضافة دعم تصدير من 2 إلى 5%، كما أن هناك ميزة أخرى للشركات الصغيرة التي تصدر لأول مرة حيث ستحصل على دعم إضافي 2%.

وأشار هشام جزر عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود الشكر لغرفة صناعة الجلود، إلى أن هذه فرصة كبيرة لتغطية السوق المحلي من الخامات، والسعي لزيادة الصادرات.

وطالب جزر بضرورة الإهتمام بالتدريب وفتح مدارس جديدة لتخريج عمالة ماهرة لسوق العمل تساعد في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج مما يساعد في زيادة الصادرات، مشيراً إلى إلى أن التكامل بين صناع الجلود و أصحاب المدابغ سيساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وتحقيق التنمية المنشودة خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع.

وقال محمد مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرفة التجارية إن الصناعة والدباغة وجهان لعملة واحدة وستشهد الفترة المقبلة زيادة في التواصل والترابط لإزالة أي عراقيل تواجه تنمية القطاع.

وقال محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز للمعارض إن معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السادسة عشر سيقام في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، ويجمع بين كبار صناع الجلود في مصر والوطن العربي مشيرا إلى أن هناك عدد من الشركات الأجنبية طلبت بالفعل المشاركة في الدورة المقبلة من دول الهند والصين وتركيا.

وأكد شرف أن الشركة تهدف أن يكون لها دور في مساعدة المصانع المحلية على فتح أسواق جديدة ونفاذ منتجاتها لجميع دول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم توفير شركات شحن في المعرض لتسهيل عملية التصدير للشركات.