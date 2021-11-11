سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع لليوم الثاني

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وارتفع الجرام 9 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وذلك مع ارتفاع سعر المعدن عالميًا بعد أن قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في العام الحالي مقابل الإسترليني واليورو، وتسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى قراءة خلال آخر 30 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، قفز سعر الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم.

وذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن ارتفاع التضخم في أمريكا دفع المستثمرين لشراء كميات من الذهب، ونتج عنه ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي وتخطي الجرام 800 جنيه.

وقفز سعر الذهب أمس الأربعاء 15 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

وتوقع نجيب مزيدا من الارتفاع في سعر الجرام محليا خلال جلسة اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 537 جنيهًا للجرام.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 691 جنيهًا للجرام.

كما ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 806 جنيهات للجرام.

وصعدت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 921 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو 6448 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى حوالي 1861 دولارا للأوقية بزيادة 0.65% وذلك حتى الآن من تعاملات الخميس.

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