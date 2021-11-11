التصديري للصناعات الكيماوية يبحث إنشاء وتشغيل خط ملاحة سريع "الرورو" مع إيطاليا

كتبت- شيرين صلاح:



يبحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إمكانية إنشاء وتشغيل خط "الرورو" بين ميناء الإسكندرية بمصر ميناء تريستي بإيطاليا.



وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي استضافه المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، الإمكانيات اللوجيستية لخط الملاحة السريع وقدراته الاستيعابية والخدمات المكملة والداعمة لعملية النقل إلى اوروبا، بحسب بيان المجلس اليوم الخميٍس.

واستعرض ممثلو الشركاء الإيطاليين المشاركين في هذا المشروع إمكانيات الخط الملاحي وقدراته الاستيعابية والخدمات التي يمكن توفيرها للمصدرين، والتي تشمل كيفية تتبع البضائع ومراقبة حالتها لحين تسليمها.

وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال شهر إبريل المقبل البدء في الشحنات التجريبية عن طريق هذا الخط بشكل أسبوعي.



وبحسب البيان، تم الاتفاق على موافاة المجلس بكافة التفاصيل الفنية للخط لنشرها على الشركات الاعضاء، بالإضافة إلى طلب الجانب الإيطالى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس فى هذا الشأن يضمن بموجبه توفير أسعار حصرية للشركات أعضاء المجلس ومستوى أعلى من الدعم الفني.

وشارك بالاجتماع الدكتور فرانشيسكو بانيني - رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، و منار نصر – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وممثل موانئ جنوة بإيطاليا والشركات الإيطالية الداعمة للمشروع.